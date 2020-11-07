برشلونة يضع حداً لنتائجه السلبية ويهزم بيتيس بخماسية في الليجا

برشلونة لم يكن قد حقق الفوز خلال المباريات الثلاث الأخيرة في الدوري الاسباني، بعد التعادل مع الافيس، وخسارة من ريال مدريد وخيتافي.

تقدم عثمان ديمبلي لـ برشلونة في الدقيقة 22 بطريقة رائعة، في مرمى كلاوديو برافو، بعد 10 دقائق، أهدر أنطوان جريزمان ركلة جزاء للبلوجرانا، وكلاوديو برافو يتصدى لها ببراعة.



قبل نهاية الشوط الأول، استطاع ريال بيتيس أن يعود للمباراة، بهدف عن طريق سانابريا، بتمريرة رائعة من كريستيان تيو، لينتهي الشوط بالتعادل الإيجابي.

في الشوط الثاني دخل ليونيل ميسي بدلًا من أنسو فاتي، وفي الدقيقة 49 مرر جوردي ألبا لـ ميسي، لكن الأخير قفز من فوق الكرة ليخدع الحارس كلاوديو برافو وعيسى ميندي، وتمر الكرة إلى جريزمان الذي يسجل الثاني.

في الدقيقة 61 ميسي يمر ويمرر الكرة إلى ديمبلي، الذي يسدد، ولكن الجزائري عيسى ميندي يمنع الكرة بيده من دخول المرمى، ليشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه مدافع بيتيس، ويحتسب ركلة جزاء لـ برشلونة، ترجمها ميسي بطريقة رائعة أعلى الزاوية اليمنى لـ كلاوديو برافو.



قلص البديل مارون الفارق لـ ريال بيتيس، وسجل الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 73، ولكن بعد أقل من 10 دقائق يسجل الرابع ويقتل المباراة بصاروخية في أعلى مرمى كلاوديو برافو عند الدقيقة 82.

وفي الدقيقة 90، اختتم بيدري مهرجان الأهداف لـ برشلونة، بالهدف الخامس بعد عرضية سيرجي روبيرتو.

بهذه النتيجة يصبح رصيد برشلونة11 نقطة ويصعد للمركز الثامن من 7 مباريات بفارق نقطة عن ريال بيتيس الذي توقف رصيده عند 12 نقطة من 9 مباريات في المركز السابع.