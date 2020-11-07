ترامب في مضمار الجولف.. البحث عن نصر بعد الخسارة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قبل وقت قصير من إعلان فوز جو بايدن، بأكثر الانتخابات الأمريكية تنافسية، توجه الرئيس دونالد ترامب إلى أحد ملاعب الجولف التي يمتلكها.

وتوجه ترامب إلى مضمار الجولف في سترلينج بولاية فرجينيا مرتديًا قبعة بيضاء وسترة واقية وبنطالًا داكنًا وقميصًا وحذاء يبدو مناسبا للعب الجولف، بحسب ما أظهرت صورا التقطت للرئيس المنتهية ولايته.



وكان حب ترامب للعب الجولف أثناء ولايته مصدرًا للجدل المستمر - لا سيما تعرضه لانتقادات مستمرة من سلفه، باراك أوباما.





وبعد مارثون استثنائي أعلن فوز النائب السابق للرئيس السابق باراك أوباما بحصوله على أصوات 273 من المجمع الانتخابي، وهو ما يتجاوز الحد المطلوب للفوز بالرئاسة بثلاثة أصوات، بفضل نتيجة ولاية بنسيلفانيا، وفق ما أعلنت وسائل الإعلام الأميركية الكبرى وفي طليعتها شبكة سي إن إن وصحيفة نيويورك تايمز، ليصبح بذلك الرئيس الـ46 للولايات المتحدة.

ولأول مرة في تاريخها، انتخبت الولايات المتحدة امرأة لمنصب نائب الرئيس هي كامالا هاريس (56 عاما).

وسارع ترامب إلى تحذير بايدن من فوز "مزيف"، قائلا إن الأخير "يسارع في إظهار نفسه بشكل زائف" على أنه الرابح في الانتخابات.