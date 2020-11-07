بالصور.. أنصار بايدن يحتفلون بفوزه

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - خرج مؤيدو الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن للشوارع احتفالًا بفوزه.

فور إعلان جو بايدن رئيسًا منتخبا للولايات المتحدة الأمريكية، وإنهاء حالة الانتظار التي دامت لمدة ٤ أيام منذ يوم الانتخابات، غمر مؤيدوه الشوارع حيث قاموا بالهتاف والرقص والغناء والتصفيق في أجواء احتفالية يبدو أنها ستستمر حتى ساعات الصباح الأولى.

وفي اللحظة التي علم فيها العديد من سكان نيويورك أن بايدن سيصبح الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة خرج الكثير من الناس إلى شرفاتهم للمشاركة في الاحتفالات الموجودة في الشوارع، وشهدت مانهاتن احتفالات واسعة حيث قام أنصار بايدن بقرع الأواني فور سماع النتيجة، وفي سنترال بارك قاموا بالتصفيق والهتاف.

وفي فيلادلفيا، التي قاد سكانها بايدن للنصر، بكى الناس واحتضنوا بعضهم البعض في الشوارع.

وقد تم إعلان بايدن الرئيس الجديد في الساعة ١١:٢٥ صباح يوم السبت من قبل شبكات التلفزيون ووكالة" أسوشيتد برس" الأمريكية، بينما كان الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، يلعب الجولف في مزرعته بولاية فرجينيا.



