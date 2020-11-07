لعنة فلويد تلاحق ترامب.. أصوات السود تدفع بايدن للرئاسة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تمكن جو بايدن من الحصول على أصوات ولاية ميشجان في المجمع الانتخابي، بفضل تأييد الناخبين السود وسكان المناطق الحضرية.

وتمكن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن من الحصول على أصوات ولاية ميشجان في المجمع الانتخابي والبالغة 16 صوتا، بفضل التأييد الكبير الذي حصل عليه من الناخبين السود وسكان المناطق الحضرية الكبرى في الولاية.

وذكر تقرير لوكالة أسوشيتد برس أن استطلاعات أظهرت تقدم بايدن بأغلبية ساحقة بين الناخبين السود، إذ حصل على 93% من أصوات السود في الولاية، في الوقت حصل فيه ترامب على 53% من أصوات الناخبين البيض.

الرئيس دونالد ترامب فاز بولاية ميشجان في انتخابات الرئاسة الماضية بفارق ضئيل بلغ أقل من 11 ألف صوت. لكن بايدن تجاوزه في الانتخابات الحالية بفارق أصوات بلغ 146 ألف صوتا، بنسبة 2.7%، عقب إدلاء 5.5 مليون ناخب بأصواتهم على مستوى الولاية.

وأشار تقرير الوكالة إلى أن خسارة هذه الولاية، يشكل ضربة قاصمة لترامب الذي كان انتصاره في ميشجان وبنسلفانيا وويسكونسن عامل حسم في فوزه في انتخابات 2016.

وقال باتريك شوه، مدير ميتشجان للمجموعة الليبرالية "أميركا تنتخب"، التي تعمل على حشد الإقبال الديموقراطي، إن فوز بايدن يعود لدعم الناخبين الملونين والناخبين الشباب والناخبين البيض الحاصلين على شهادات جامعية، مضيفا أن المرشح الديمقراطي تمكن أيضا من الحصول على عدد كبير من أصوات الناخبات البيض اللاتي لم يحصلن على تعليم جامعي واللواتي كن يؤيدن ترامب في السابق.

وقال شوه إن "البيئات الانتخابية متأرجحة في ميشجان، وهذه الولاية هي جزء حاسم من الجدار الأزرق والطريق إلى الرئاسة، ولكن لدينا هنا ناخبين متأرجحين أكثر مما يعتقد كثيرون".

وفي 25 مايو/ أيار قتل جورج فلويد الأمريكي من أصل أفريقي على يد عناصر الشرطة في واقعة أججت مظاهرات غضب غير مسبوق في الولايات المتحدة.

وتراجعت شعبية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشدة جراء تعامله مع الحادث وتعليقاته السلبية على الفعاليات الاحتجاجية.

ولم يفلح ترامب على ما يبدو في كسب ثقة الأمريكيين من أصل أفريقي خلال حلمته الانتخابية ما حسم السباق الأكثر شراسة في تاريخ الولايات المتحدة لصالح بايدن.

في المقابل استأنف بايدن حملته الانتخابية في يونيو/حزيران بعد قضاء أسابيع في الحجر في منزله في ظل انتشار وباء كورونا، حيث التقى المرشح الديمقراطي حينها مسؤولين سياسيين ودينيين من السود ليندد بـ"العنصرية المؤسساتية" المتفشية في الولايات المتحدة، إثر مقتل فلويد.