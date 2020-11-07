شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بايدن يوجه خطابا للشعب الأمريكي خلال ساعات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال مسؤول بحملة جو بايدن المرشح الديمقراطي بانتخابات الرئاسة الأمريكية إن الرئيس المنتخب سيلقي كلمة على الأمريكيين بعد الساعة الثامنة (بالتوقيت المحلي) مساء اليوم السبت.



وأعلنت عدة شبكات إعلامية كبرى فوز بايدن بالانتخابات في وقت سابق اليوم.

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