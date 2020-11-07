حملة ترامب تعلن أن الانتخابات الأمريكية لم تنته بعد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، السبت، أن الانتخابات الأمريكية لم تنته بعد، وذلك عقب إعلان وسائل الإعلام فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في السباق الرئاسي، وفقاً لـ "الحرة".



وقالت حملة ترامب في بيان: "كلنا نعرف لماذا يعجل جو بايدن بإعلان نفسه فائزا، ولماذا حلفاؤه في الإعلام يحاولون جاهدين مساعدته، إنهم لا يريدون كشف الحقيقة".

وأضاف البيان: "الحقيقة الواضحة أن الانتخابات لم تنته بعد، لم يتم التصديق على فوز بايدن في أي ولاية".

وتابع البيان: "دعوا الولايات المتنازع عليها بشدة والتي سيعاد فيها إعادة الفرز الإجباري، أو الولايات التي واجهت فيها مصاعب قانونية، هي التي تحدد المنتصر في النهاية".

وفي حديث الحملة عن ولاية بنسلفانيا، أفادت بأنه لم يمنح المراقبون الشرعيون الفرصة الحقيقية لمراقبة عملية الفرز، مضيفة أن "الأصوات القانونية هي التي تحدد الفائز، وليس وسائل الإعلام".

وأعلنت الحملة أنه بدءا من الاثنين، ستبدأ في اتخاذ الإجراءات القانونية في المحاكم، لضمان تنفيذ قانون الانتخابات كليا، وتتويج الفائز الحقيقي.

وذكرت الحملة أن الشعب الأمريكي يستحق انتخابات صادقة، ما يعني احتساب جميع الأصوات الشرعية، واستبعاد جميع الأصوات غير الشرعية.

وكانت وسائل إعلام أمريكية بينها "سي إن إن" ووكالة أسوشيتيد برس و"فوكس نيوز"، قد أعلنت، السبت، فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات، ليصبح بذلك الرئيس الـ46 للولايات المتحدة.

وقالت شبكة "سي إن إن" الإخبارية إن بايدن حصل على 274 صوتا في المجمع الانتخابي بعد تأكد فوزه بولاية بنسلفانيا (20 صوتا).

وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن بايدن وصل للرقم 284 بعد فوزه بولاية بنسلفانيا، إلى جانب ولاية أريزونا التي تم اعلان فوزه فيها قبل ذلك بعدة أيام، لكن ليس من قبل جميع وسائل الاعلام الأمريكية.