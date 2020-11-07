انهيار الليرة يسقط رئيس البنك المركزي التركي

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وأضاف المرسوم أنه جرى تعيين ناجي آغبال، رئيس إدارة الاستيراتيجية والموازنة بالرئاسة، خلفا لأويصال، بحسب وكالة الأناضول للأنباء التركية، ولم يتضمن المرسوم السبب وراء إقالته.وكانت الليرة التركية سجلت أكبر تراجع لها أمام الدولار فى أسواق المال، للأسبوع الـ11 على التوالي، طبقا لما ذكرته وكالة «بلومبيرج» للأنباء.
وانخفضت بنسبة 1,6%، ليتراجع التداول بها بنسبة 1,3%، ووصل سعرها إلى 8.53 ليرات لكل دولار حتى مساء أمس.
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