الجزائر: لن نتسامح مع أعداء الحياة والمتربصين بالوطن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توعد رئيس الوزراء الجزائري عبدالعزيز جراد أمس، بعدم التسامح مع من سماهم «أعداء الحياة» إذا ثبت تورطهم في الحرائق التي اندلعت في وقت متزامن بغابات عدة بمناطق متفرقة في الجزائر.

وقال جراد في منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أمس، في أول رد رسمي على هذه الحرائق، إن «الغابات رأسمال اقتصادي وبيئي للجزائريين كافة، لن نرضى بالتفريط فيه، سنواجه الحرائق الطبيعية بالتشجير، وكل شجرة ضاعت سنعوضها»، وأضاف أن التحقيقات إذا أثبتت أن هذه الحرائق مدبرة ومقصودة فلن يتم التسامح مع أعداء الحياة والمتربصين بالوطن.

وكان الدفاع المدني في الجزائر أعلن عن وفاة شخصين اثنين وإصابة عشرات بالاختناق جراء حرائق شهدتها البلاد ليلة أمس، وقال العقيد بوعلام بوغلاف المدير العام لجهاز الدفاع المدني، إن مختلف وحدات الدفاع المدني المنتشرة في المناطق التي مستها الحرائق تعمل كل ما في وسعها لحماية المواطنين وممتلكاتهم.

وكشف بوغلاف عن أن 20 حريقا اندلعت منذ أمس الأول وحتى أمس في 10 ولايات (محافظات)، مشيرا إلى أن بعض الوحدات وجدت صعوبات في إخماد الحرائق بسبب الرياح القوية.

ونشبت الحرائق في ولايات تيبازة، والشلف، ووهران، والبليدة، وتيزي وزو، وبجاية، وبومرداس، ومستغانم، والمدية، وسيدي بلعباس، مما تسبب في إتلاف عشرات الهكتارات من المساحات الغابية والأحراش والمحاصيل الزراعية وضياع ممتلكات المواطنين.