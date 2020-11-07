شكرا لقرائتكم خبر 13 غارة جوية روسية على ريف إدلب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي يتخذ من لندن مقرا له في بيان، إن الطائرات الحربية الروسية واصلت تحليقها في أجواء جبل الزاوية جنوب إدلب، وسط مزيد من الضربات الجوية على المنطقة.ووفق المرصد، ارتفع إلى 13 عدد الغارات التي نفذتها الطائرات الروسية منذ صباح أمس على مناطق في سرجة وشنان وفركيا وبينين وإحسم، فيما لم ترد معلومات حتى اللحظة عن خسائر بشرية على خلفية القصف.
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