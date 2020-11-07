الحوثي يعوض خسائره بقصف المدنيين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لجأت ميليشيات الحوثي الموالية لإيران لاستهداف المدنيين والأحياء السكنية في مأرب والحديدة لتعويض خسائرها الميدانية في جبهات القتال رغم مصرع العشرات من قياداتها الميدانية البارزة، فضلا عن تدمير عتادها العسكري وحالات الاستنزاف الكبيرة في صفوف عناصرها المسلحة.

وأكد مصدر محلي على أن ميليشيات الحوثي أطلقت صاروخا على أحد أحياء مدينة مأرب، سقط على أحد المباني السكنية. وأدى القصف الصاروخي لوقوع أضرار مادية بمبان سكنية، كما أدى إلى حالة من الهلع والفزع في أوساط السكان.

يأتي ذلك في سياق تصعيد ميليشيات الحوثي الإرهابية اعتداءاتها على المدنيين بالقصف الصاروخي والمدفعي والطائرات المسيرة مستهدفة المديريات المحررة جنوب الحديدة ومدينتي مأرب وتعز؛ ما أدى إلى مقتل وجرح أعداد من المواطنين، وإحداث أضرار جسيمة بالمنازل والممتلكات.

وشنت الميليشيات الإرهابية المدعومة إيرانيا قصفا صاروخيا على أحياء سكنية بمديرية الحوك جنوب محافظة الحديدة (غربي اليمن)، في ثاني جريمة سجلت بأقل من شهر، وقال مصدر محلي «إن ميليشيات الحوثي أطلقت عددا من القذائف الصاروخية على الأحياء السكنية في حي المنظر بمديرية الحوك، مخلفة حالة من الخوف والهلع بين أوساط الأهالي».

وفي أواخر أكتوبر الماضي، تعرض حي المنظر لقصف صاروخي مماثل شنته ذات الميليشيات الحوثية، وأسفر عن تدمير خمسة منازل وإصابة امرأتين وثلاثة أطفال.

من جهة أخرى تواصل قوات الجيش الوطني والقبائل في محافظة الجوف إحراز تقدم ميداني في قتال مستمر تخوضه ضد مسلحي جماعة الحوثي، وأكد مصدر ميداني على أن قوات الجيش وتحت غطاء لمقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية تمكنت من تحقيق تقدم ميداني في المحور الشمالي للمحافظة، والسيطرة على قرية الأشراع، التابعة لمديرية خب والشعف. وأشار المصدر إلى أن قوات الجيش باتت على مشارف شعب الراهنة القريب من سوق الثلوت والخط الدولي الرابط بين منطقة اليتمة وعقبة خب الشعف بالجوف.

مشاهدات يمنية: