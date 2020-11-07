19 قتيلا في فيضانات المكسيك

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قالت السلطات المكسيكية «إن 19 شخصا لقوا حتفهم وتضرر 900 منزل في ولاية تشياباس جنوب المكسيك»، ليرتفع عدد القتلى في المكسيك وأمريكا الوسطى بسبب الأمطار الغزيرة إلى نحو 200 شخص.

وقالت وكالة الحماية المدنية في تشياباس «إن الأمطار التي هطلت على مدار الأيام القليلة الماضية تسببت في حدوث انهيارات أرضية، بما في ذلك 13 انهيارا أرضيا تسبب في إغلاق الطرق فضلا عن فيضان خمسة أنهار».

وقد تم العثور على عشر جثث في نهر يمر عبر أحد التجمعات وسط تشياباس. وتردد أن الضحايا جرفهم التيار على بعد بضعة كيلومترات من منبع النهر.