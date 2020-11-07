شكرا لقرائتكم خبر 19 قتيلا في فيضانات المكسيك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقالت وكالة الحماية المدنية في تشياباس «إن الأمطار التي هطلت على مدار الأيام القليلة الماضية تسببت في حدوث انهيارات أرضية، بما في ذلك 13 انهيارا أرضيا تسبب في إغلاق الطرق فضلا عن فيضان خمسة أنهار».وقد تم العثور على عشر جثث في نهر يمر عبر أحد التجمعات وسط تشياباس. وتردد أن الضحايا جرفهم التيار على بعد بضعة كيلومترات من منبع النهر.
كانت هذه تفاصيل خبر 19 قتيلا في فيضانات المكسيك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.