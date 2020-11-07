بايدن رئيساً لأمريكا وروحاني يتأمل في أن تخضع الإدارة القادمة للأنظمة والقوانين

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – واشنطن



أعلنت وسائل إعلام أمريكية مساء اليوم السبت، فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية 2020 على منافسه الرئيس الامريكي دونالد ترامب.

هذا وغادر ترامب البيت الأبيض إلى ناديه للغولف في فيرجينيا، وذلك بعد فشل كل محاولاته في البقاء في الحكم .

وكان ترامب اعلن في وقت سابق على تويتر انه مقتنع بأنه فاز في الانتخابات.

وغرد ترامب على صفحته في موقع “تويتر” قائلا: “لقد فزت في الانتخابات بفارق كبير”!

هذا وأعلنت المصادر عن مؤتمر صحفي مرتقب للفريق القانوني لحملة ترمب في مدينة فيلادلفيا.

وحسب مركز إديسون للأبحاث، أصبح بايدن (77 عاما) أكبر رئيس أمريكي منتخب سنا بعد فشل ترامب في توسيع قاعدته الشعبية وراء الناخبين البيض في الريف وأبناء الطبقة العاملة.

وأفادت وكالة “أسوشيتد برس” بأن بايدن حصل على 284 صوت مقابل 214 للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وذكرت وكالة “رويترز” أن حملة المرشح الديمقراطي جو بايدن تخطط لأن يلقي كلمة في وقت ذروة المشاهدة يوم السبت، في الوقت الذي يواصل فيه توسيع الفارق مع منافسه الجمهوري الرئيس دونالد ترامب.

من جانبه أعرب الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم السبت، عن أمله في أن تخضع الإدارة الأمريكية القادمة للأنظمة والقوانين وتعود إلى جميع التزاماتها.

وقال روحاني، في اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا: نأمل أن تكون الأوضاع على نحو يدرك فيه فارضو العقوبات أن طريقهم خاطئ ولن يحققوا أهدافهم بأي شكل من الأشكال، وأن تكون تجربة الأعوام الثلاثة الأخيرة درساً لهم حتى تخضع الإدارة الأمريكية القادمة للأنظمة والقوانين وتعود إلى جميع تعهداتها ويلمس شعبنا نتيجة صبره ومقاومته.

وأضاف أن الشعب الإيراني وخلال السنوات الثلاث الماضية كان يعاني من الإرهاب الاقتصادي إلا أنه تصدى له بكل مقاومة وصبر وبسالة، مؤكدا أن الشعب سيستمر في طريق المقاومة والصبر لدفع الطرف الآخر لامتثال القوانين الدولية.