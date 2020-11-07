وزيرة التجارة الهولندية تلقي محاضرة "نادية يونس" بالجامعة الأمريكية عبر الإنترنت

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

تستضيف الجامعة الأمريكية بالقاهرة عبر الإنترنت المحاضرة التذكارية السنوية لتكريم الدبلوماسية نادية يونس بعنوان، "تأثير كوفيد- 19على الشرق الأوسط: ماذا الآن وماذا بعد." وتلقي المحاضرة سيجرد كاج، وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الهولندية حيث تقدم رؤيتها حول تأثير فيروس الكورونا على الاقتصاد والمجتمع والصحة العامة والتجارة في الشرق الأوسط، ويدير الحوار كريم حجاج، أستاذ ممارس السياسة العامة والإدارة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

حصلت كاج على الدكتوراة الفخرية من جامعة إكستر عام 2015، كما حصلت على جائزة كارنيجي واتيلر للسلام في 2016 تقديرا لعملها في الشرق الأوسط. عملت كاج في الأمم المتحدة كمنسق خاص للبعثة المشتركة بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة في سوريا ثم لاحقاً كمنسق خاص للبنان، كما شغلت كاج عدة مناصب في اليونيسيف منها نائب مدير قسم البرامج والمدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا. حصلت كاج على درجة البكالوريوس في دراسات الشرق الأوسط من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1985

جدير بالذكر أن محاضرة نادية يونس التذكارية هي جزء من صندوق نادية يونس الذي أنشئ تكريما لذكرى نادية يونس، التي توفيت في تفجير مقر الأمم المتحدة في بغداد في 19 أغسطس 2003، بينما كانت تشغل رئيس فريق ممثل الأمم المتحدة في بغداد الدبلوماسي سيرجيو فييرا دي ميلو. بجانب إقامة المحاضرة السنوية، ساعد الصندوق في إنشاء حجرة نادية يونس للمؤتمرات والتي تخدم أعضاء نموذج القاهرة الدولي للأمم المتحدة وجائزة نادية يونس للخدمة العامة والانسانية.

تستضيف محاضرة نادية يونس التذكارية السنوية الشخصيات الدولية البارزة في مجالات السياسة والعلاقات الدولية والشؤون الإنسانية للتحدث في الجامعة الأمريكية بالقاهرة. وقد ضمت قائمة المتحدثين في الأعوام الماضية كوفي عنان، الأمين العام السابق للأمم المتحدة، والدكتور برنار كوشنير، وزير خارجية فرنسا الأسبق وأحد مؤسسي منظمة أطباء بلا حدود، وماري روبنسون، الرئيس السابق لإيرلندا وأول امرأة تتولي هذا المنصب، والدكتور غرو هارلم برونتلاند، رئيس الوزراء السابق للنرويج، والمدير العام السابق لمنظمة الصحة العالمية ومؤسس حركة الاستدامة، والدكتور نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، والسفير ونبيل فهمي، وزير الخارجية المصري السابق وعميد كلية الشؤون الدولية والسياسات العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ومايكل مولر، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والدكتورة نعمت شفيق (دام مينوش) مدير كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية.