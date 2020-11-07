صور.. تراكم مياه الأمطار داخل لجان في انتخابات مجلس النواب بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

شهدت لجان في انتخابات مجلس النواب 2020 بمحافظة الغربية، اليوم السبت، تراكم مياه الأمطار داخل وخارج اللجان ما أثر على حركة وصول المواطنين إلى أماكن الإدلاء بأصواتهم.

وفي مقر لجنتي الانتخابات رقمي "141" و"142" في مدرسة البندرة التابعة لمدينة السنطة بمحافظة الغربية تراكم مياه الأمطار.

جاء ذلك بعدما شهدت محافظة الغربية سقوط أمطار رعدية غزيرة، اليوم السبت، أدت إلى غرق الشوارع والميادين الرئيسية.

وكانت اللجان الانتخابية في المحافظة فتحت أبوابها صباح اليوم لاستقبال المواطنين مِمَن يحق لهم التصويت للإدلاء بأصواتهم بانتخابات مجلس النواب 2020.

ومن المُقرر أن تجري عملية التصويت على مدار يومي ٧ و٨ من شهر نوفمبر الجاري إذ تفتح المقار الانتخابية أمام الناخبين منذ الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً.