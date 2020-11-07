رئيس جامعة بني سويف: وضعنا حلولًا لمواجهة "حروب الجيل الخامس"

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

نظمت جامعة بني سويف فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الأول لكلية الإعلام جامعة بني سويف، تحت عنوان "الإعلام العربي في ظل المنافسة الرقمية وحروب الأجيال.. رؤى واقعية وتحديات مستقبلية" بحضور عدد كبير من رموز العمل الأكاديمي، والصحفي، والإعلامي بقاعة مركز الابداع التابعة لصندوق التنمية الثقافية بدار الأوبرا المصرية.

من جانبه أكد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، أنه تزامنًا مع الإنجازات غير المسبوقة التي حققها الرئيس السيسي في بناء وتنمية مصر، واجهت الدولة حروبًا غير تقليدية هي حروب الجيل الرابع والخامس، وهدفها نشر البلبلة والفوضى والشائعات ومحاولة التشكيك في انجازات الدولة ومحاولة تلوين الحقائق وبث الأخبار غير الصحيحة.

وأوضح أن ذلك دفع الجامعة لوضع أجندة حلول عملية لكل ما يواجه الدولة من تحديات، فى ظل ما تتعرض له من القنوات المعادية التى تسعى لبث الفرقة والشائعات، خاصة في ظل التطور التكنولوجى الذى أحدث طفرة فى معالجات الإعلام للقضايا والموضوعات.

وأضاف رئيس الجامعة أن الإعلام قادر بدوره التنويري على كسب معركة العقول، ووضع الأمور في نصابها وتصحيح الأوضاع الخاطئة، وكشف الأكاذيب ودرء الشائعات ووقف انتشارها، والحفاظ على الأمن القومي.

وصرح الدكتور عبد العزيز السيد عميد كلية الإعلام ورئيس المؤتمر أن هناك مشاركة واسعة في المؤتمر الأول بحضور رواد وأساتذة الإعلام ورموز الصحافة والإعلام والباحثين لبحث تفعيل آليات مواجهة الشائعات والتصدى لحروب الجيل الرابع والخامس في 5 جلسات علمية لتقديم آليات ومقترحات يمكن تنفيذها على أرض الواقع، وسيجري رفع تقرير بتوصيات المؤتمر ليساعد فى رسم استراتيجيات المواجهة.

وفي نهاية اليوم الأول للمؤتمر جرى تكريم عدد من رموز الإعلام لدورهم كحراس للبوابات الإعلامية.