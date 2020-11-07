الإنتخابات الأمريكيّة / 57 مسلمًا فازوا في مجالس الولايات

أفادت ثلاث منظمات مدافعة عن حقوق المسلمين بأن أكثر من نصف المرشحين المسلمين لشغل مناصب في مجالس الولايات الأمريكية فازوا في الانتخابات العامة التي جرت بالتزامن مع إنتخابات الرئاسة 2020.

وذكر بيان مشترك صادر عن منظمة مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (كير) و"جيت باك " و"إم باور تشينج" الجمعة، أن 57 مرشحا أمريكيا مسلما من أصل 110 ترشحوا لمختلف المناصب، فازوا في إنتخابات مجالس الولايات.

وحسب البيان، فإن عدد المرشحين المسلمين في إنتخابات هذا العام هو الأعلى منذ 2016، خاضوا المنافسة في 24 ولاية أمريكية، إضافة للعاصمة واشنطن.

كما أوضح البيان أن سبعة من إجمالي الفائزين الـ57 دخلوا التاريخ كأول مسلمين تم إنتخابهم لمجالس الولايات.

الأناضول