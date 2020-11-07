ترامب محذّرًا بايدن : أنا أيضا يمكنني إعلان فوزي

حذر الرئيس الحالي ومرشح الرئاسة الأمريكي الجمهوري، دونالد ترامب منافسه الديمقراطي، جو بايدن من إعلان فوزه، قائلا إن بإمكانه فعل المثل.

جاء ذلك في تغريدة على "تويتر" بعيد إعلان بايدن فجر السبت، أن جميع المؤشرات تؤكد فوزه برئاسة الولايات المتحدة.

وقال ترامب في التغريدة "لا ينبغي لجو بايدن أن يخطئ ويعلن فوزه بالرئاسة. يمكنني إعلان فوزي أيضا".

وتابع "الإجراءات القانونية بدأت للتو".

الأناضول