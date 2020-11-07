الرئيس الأمريكي الـ46.. بايدن يفوز بالانتخابات الأمريكية

أعلنت كبرى وسائل الإعلام الأمريكية اليوم السبت، فوز جو بايدن في الانتخابات الأمريكية، وقال مركز إديسون للأبحاث وعدة شبكات تلفزيونية كبرى إن المرشح الديمقراطي جو بايدن فاز

بانتخابات الرئاسة الأمريكية.

وقال مركز "إديسون" للأبحاث، مساء اليوم السبت، إن المرشح الديمقراطي جو بايدن، حصل على 49.5 بالمئة مقابل

48.7 بالمئة للرئيس دونالد ترامب في ولاية أريزونا الحاسمة.

وحسب مركز إديسون للأبحاث، أصبح بايدن (77 عاما) أكبر رئيس أمريكي منتخب سنا بعد فشل ترامب في توسيع قاعدته الشعبية وراء الناخبين البيض في الريف وأبناء الطبقة العاملة.