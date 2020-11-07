جورجيا تُسجل 2859 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في جورجيا اليوم /السبت/ تسجيل 2859 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد /كوفيد-19/ خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 54 ألفا و852 حالة.



ونقلت صحيفة (جورجيا توداي) - على موقعها الإلكتروني - عن الوزارة أنه جرى تسجيل 2754 حالة تعافي جديدة خلال الساعات السابقة و18 حالة وفاة.



وأبلغت الوزارة عن 14 ألفا

و638 حالة نشطة في البلاد.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.