الأردن يُسجل 3554 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم /السبت/، تسجيل 45 حالة وفاة و3554 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).
إلى 1181 حالة.
وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية /بترا/- أن إجمالي عدد الإصابات منذ بدء الجائحة ارتفع إلى 104802 إصابة، والوفيات
وأفادت بأن عدد الحالات التي دخلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة بلغ 196 حالة، فيما غادرت 123 حالة عقب تماثلها للشفاء، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الحالات
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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