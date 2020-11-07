أرمينيا تُسجل 2210 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الأرمينية اليوم /السبت/ تسجيل 2210 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ ليرتفع الإجمالي إلى 101 ألفا و773 حالة.

ونقلت صحيفة بان أرمينيان الأرمينية على موقعها الإلكتروني عن الوزارة أنه تعافى أيضا 1647 شخصا ليصل إجمالي المتعافين 61 ألفا و782 حالة. أنه تعافى أيضا 1647 شخصا ليصل إجمالي المتعافين 61 ألفا و782 حالة.

وذكرت الوزارة أن الحصيلة الإجمالية لضحايا الفيروس قد بلغت 1506 شخصا بعد تسجيل 30 وفاة جديدة أمس بينما بلغ عدد الحالات الحاملة للفيروس وتوفيت لأسباب أخرى 397 حالة. يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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