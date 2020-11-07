ترامب: فزت في انتخابات الرئاسة الأمريكية بفارق كبير

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم السبت، عبر موقع التدوينات المُصغرة "تويتر" فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وواصل ترامب : "لقد فزت في هذه الانتخابات بفارق كبير".

وقال ترامب، اليوم السبت، إن عشرات الآلاف من بطاقات الاقتراع وصلت بطريقة غير قانونية مساء يوم الانتخابات ومئات الآلاف من الأصوات لم يسمح لمراقبينا بالتواجد حين فرزها.

ويكشف تقارب السباق مدى الانقسام السياسي

في، في حين يلقي فرز ملايين الأصوات المرسلة بالبريد الضوء بشدة علىالتي تلقي بغيومها على البلاد، يأتي ذلك وسط ترقب عالمي لنتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية، التي يتنافس فيها الرئيس الحالي ترامب، مع