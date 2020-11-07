إندونيسيا تُسجل 4262 إصابة جديدة بكورونا

سجّلت إندونيسيا، اليوم السبت، 4262 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ لترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 433 ألفا و836 حالة.



وذكرت صحيفة "جاكرتا بوست" الإندونيسية على موقعها الإلكتروني، أن حصيلة الوفيات من جراء الإصابة

بالفيروس ارتفعت إلى 14 ألفا و540 حالة، وذلك بعد تسجيل 98 حالة جديدة، بينما بلغت حصيلة المتعافين 364 ألفا و417 حالة.



وسجّلت العاصمة جاكرتا 1118 إصابة جديدة

خلال الساعات الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي للمصابين بها إلى 111 ألفا و201 حالة.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.