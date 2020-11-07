إحباط مُحاولتين لتهريب المخدرات والتسلل في الأردن

أعلن مصدر عسكري في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، اليوم السبت، أن المنطقة العسكرية الشمالية أحبطت محاولة تهريب كمية من المخدرات قادمة من الأراضي السورية، وفقًا لـ "روسيا اليوم".
وبين المصدر في بيان، أنه "تم تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى تراجع الأشخاص إلى داخل العمق السوري، وبعد تفتيش المنطقة تم ضبط كمية من مادة
وأضاف: "المنطقة العسكرية الشمالية أحبطت أيضا محاولة تسلل شخص من الأراضي الأردنية إلى الأراضي السورية، وقد تم تسليمه إلى الجهات المختصة".
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