وسائل إعلام أمريكية تعلن بايدن رئيسا للولايات المتحدة

فاز جو بايدن بالانتخابات الأمريكية على دونالد ترمب السبت، حسب ما ذكرته وسائل إعلام أمريكية، في انتصار يأتي بعدما انتزع المرشح الديموقراطي عدة ولايات حاسمة كان خصمه الجمهوري فاز بها في 2016.
وأعلنت كل من "سي إن إن" و"إن بي سي نيوز" و"سي بي إس نيوز" أن نتيجة الاقتراع حُسمت لصالح بايدن، بعدما جمع 273 من أصوات الهيئة الناخبة إثر فوزه في ولاية بنسلفانيا.
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