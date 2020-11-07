بايدن “سيّد” البيت الأبيض

كتبت أسماء لمنور في السبت 7 نوفمبر 2020 07:14 مساءً - منذ 14 دقيقة

آخر تحديث: 7 - نوفمبر - 2020 6:50 مساءً

بناء على نتائج ولاية بنسلفانيا الحاسمة، اعلنت قناة سي أن أن الأميركية فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالرئاسة الأميركية.

وذكرت الشبكة الأميركية أن بايدن فاز بولاية بنسلفانيا الحاسمة، ليحصل بالتالي على 273 صوتا في المجمع الانتخابي، الذي يحتاج 270 صوتا كحد أدنى لإعلانه رئيسا.

وكانت انتخابات الرئاسة الأميركية شهدت تقاربا خلال عمليات فرز الاصوات في عدد من الولايات، تخللها اتهامات اطلقها ترامب بشأن عمليات التزوير.