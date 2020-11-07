- 1/2
- 2/2
آخر تحديث: 7 - نوفمبر - 2020 6:50 مساءً
جو بايدن
بناء على نتائج ولاية بنسلفانيا الحاسمة، اعلنت قناة سي أن أن الأميركية فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالرئاسة الأميركية.
وذكرت الشبكة الأميركية أن بايدن فاز بولاية بنسلفانيا الحاسمة، ليحصل بالتالي على 273 صوتا في المجمع الانتخابي، الذي يحتاج 270 صوتا كحد أدنى لإعلانه رئيسا.
وكانت انتخابات الرئاسة الأميركية شهدت تقاربا خلال عمليات فرز الاصوات في عدد من الولايات، تخللها اتهامات اطلقها ترامب بشأن عمليات التزوير.
كانت هذه تفاصيل خبر بايدن “سيّد” البيت الأبيض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.