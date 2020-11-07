إيران تتابع انتخابات أمريكا كأنها “الولاية رقم 51”

كتبت أسماء لمنور في السبت 7 نوفمبر 2020 07:14 مساءً - في الوقت الذي يترقب فيه العالم النتائج النهائية لانتخابات الولايات المتحدة لمعرفة هوية سيد البيت الأبيض ، تتابع إيران هذه الانتخابات بكثير من الترقب والحذر .

ويراقب الإيرانيون نتائج السباق الرئاسي الأميركي بحذر وترقب شديدين بسبب التأثير المحتمل للنتائج على حياتهم، لا سيما على الصعيد الاقتصادي، حتى أن البعض بات يشبه إيران بأنها الولاية رقم 51 لشدة تأثرها بما يجري في الولايات المتحدة.

وفي تناقض واضح مع الرواية الرسمية الإيرانية التي تتحدث عن عدم تأثير فوز أي المرشحين على طهران، تتسابق الصحف اليومية البارزة في نشر ما يجري في الولايات المتحدة على صفحاتها الأولى فيما تبث صفحاتها على مواقع التوصل الاجتماعي تحديثات حية لنتائج عمليات العد والفرز.

وقال صحفي مقيم في طهران لراديو “فاردا” الناطق بالفارسية ومقره براغ “لقد أصبحنا جميعا خبراء في النظام الانتخابي الأميركي وميتشيغان وويسكونسن”.

ومؤخرا ردد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي والرئيس حسن روحاني أن طهران غير مهتمة بفوز الرئيس الحالي دونالد ترامب أو منافسه الديمقراطي جو بايدن.

حتى أن مكتب خامنئي نشر ملصقا دمج من خلاله وجه ترامب وبايدن في صورة واحدة لتأكيد رؤيته في أن السياسة الأميركية تجاه إيران لن تتغير بتغير الرؤساء.

وفي الأشهر الأخيرة، تصاعدت حدة التوترات بين البلدين واقتربت من المواجهة العسكرية، بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات مشددة على إيران، وقتلت قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

بالمقابل تعهد نائب الرئيس السابق جو بايدن، في حال فوزه بالانتخابات، بالعودة إلى الاتفاق النووي إذا عادت طهران إلى الامتثال الكامل له.

وأدى انسحب واشنطن من الاتفاق النووي في 2018 وما تلاها من عقوبات اقتصادية صارمة إلى حصول شلل في الاقتصاد الإيراني وتراجع مهول في قيمة العملة الوطنية.

وعلى عكس رؤية خامنئي وروحاني، يرى كثير من المواطنين الإيرانيين والمراقبين، أن التغيير في الولايات المتحدة يمكن أن يأتي بمسار مختلف بشأن إيران.

حيث يعتقد هؤلاء أن إعادة انتخاب ترامب ستؤدي بما لا يقبل الشك إلى استمرار حملة “الضغط الأقصى”، التي يعتقد البعض أنها تهدف إلى حصول انهيار اقتصادي من شأنه أن يجبر طهران على تغيير سياستها الخارجية وتقديم تنازلات فيما يتعلق ببرنامجها النووي.

ويرغب كثير من الإيرانيين داخل وخارج البلاد، في استمرار هذه السياسة لاعتقادهم أنها ستؤدي بالمحصلة إلى نهاية نظام حكم رجال الدين في بلادهم.

ومع ذلك، فإن هناك شريحة من الإيرانيين، حتى من كارهي نظام الحكم في طهران، يؤيدون بايدن، على أمل أن تؤدي رئاسته إلى تقليل التوتر بين طهران وواشنطن واحتمال تخفيف بعض العقوبات الاقتصادية التي جعلت حياتهم أكثر صعوبة في السنوات الاخيرة.

وسلط كثيرون الضوء على كيفية تأثير التقلبات في نتائج التصويت في الولايات المتحدة على سعر صرف الدولار، والذي ينظر إليه دائما على أنه مؤشر على حالة الاقتصاد الإيراني.

ويقول الاستاذ الجامعي الايراني محسن حاج محمدي “عندما زادت أصوات ترامب، ارتفعت قيمة الدولار الأميركي إلى 30 ألف تومان، وعندما ارتفعت أصوات بايدن، تم تداول الدولار بـ26 الفا”.

ويضيف أنه “من حيث تأثير التصويت في الولايات المتحدة، فإن إيران أصبحت وكأنها الولاية الأميركية رقم 51”.