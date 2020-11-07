284 صوتا من المجمع الانتخابي.. وسائل إعلام أمريكية تعلن فوز بايدن بالانتخابات الرئيسية

أعلنت وسائل إعلان أمريكي بينها “سي ان ان”، لأول مرة السبت 7 نونبر 2020، فوز جو بايدن بمنصب رئيس أمريكا.

هذا وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد غادر البيت الأبيض وتوجه إلى ناديه للغولف في فيرجينيا، حيث اعتاد أن يروّح عن نفسه، وذلك بالتزامن مع ارتفاع حظوظ منافسه جو بايدن في الفوز برئاسة أمريكا.

قبل وقت قصير من مغادرته البيت الأبيض، كتب الرئيس ترامب تغريدة قال فيها: “لقد فزت في هذه الانتخابات بفارق كبير”.

المرشح الديمقراطي جو بايدن بدوره قال إنه سيفوز برئاسة الولايات المتحدة، مع اتساع فارق تقدُّمه في ولايات حاسمة، لكن خصمه الرئيس دونالد ترامب لم يبدِ أي إشارة على استعداده لقبول الهزيمة في المنافسة المحتدمة منذ أيام.

بايدن حافظ على تقدمه السبت، لكن الشبكات التلفزيونية تحجم عن إعلان فوزه، لأن الفارق لا يزال متقارباً في الولايات الأربع التي ستحسم الأمر ولأن الفرز ما زال مستمراً.

فترة انتظار الأمريكيين لمعرفة الفائز بالانتخابات الرئاسية هذه المرة هي الأطول منذ عام 2000، بينما يحصي المسؤولون عدداً قياسياً من الأصوات البريدية.

ودفعت جائحة كوفيد-19 كثيرين إلى تجنب التصويت بالحضور في يوم الانتخابات الثلاثاء الماضي.