رسميا.. هداف البطولة الاحترافية إبراهيم البحراوي ينضم لنهضة بركان

انتقل رسميا هاف البطولة ابراهيم البحراوي إلى نهضة بركان، قادما من فريق سريع وادي زم.

وسبق للمدير العام لنادي سريع وادي زم قال في تصريح ل”اليوم 24″ بأن الفريق كان قد حسم في انتقال اللاعب لنهضة بركان، وكان فقط انتظار عودة اللاعب من رحلته رفقة المنتخب المحلي، ليتم رسميا الحسم في الصفقة لصالع ممثل الشرق نهضة بركان المتوج مؤخرا بلقب كأس الكاف.

ويذكر أن ابراهيم البحراوي مهاجم سريع وادي زم، كان قد توج بلقب هداف البطولة هذا الموسم، برصيد 16 هدفا، متفوقا على كريم بركاوي مهاجم حسنية أكادير ونوح السعداوي مهاجم مولودية وجدة اللذان سجلا سجل 12 هدفا.