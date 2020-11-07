سي ان ان: بايدن رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية

السبت 7 نوفمبر 2020

أعلنت قناة سي أن أن الأمريكية فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالرئاسة الأمريكية، بناء على نتائج ولاية بنسلفانيا الحاسمة.



وقالت الشبكة الأمريكية إن بايدن فاز بولاية بنسلفانيا الحاسمة، ليحصل بالتالي على 284 صوتا في المجمع الانتخابي، الذي يحتاج 270 صوتا كحد أدنى لإعلانه رئيسا.

وشهدت انتخابات الرئاسة الأمريكية مقاربة شديدة بين المرشحين تتوقف على هوامش ضيقة للغاية في حفنة من الولايات، في حين صعد ترامب مساعيه القانونية للتأثير على فرز الأصوات وأطلق اتهامات جديدة بشأن بتزوير الانتخابات.