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شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش: الأزمة السورية بحاجة إلى مقاربة عربية جديدة والان مع التفاصيل
السبت 7 نوفمبر 2020
أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن الأزمة السورية بحاجة إلى مقاربة جديدة تنتشلها من حال العنف الذي تعيشه.
وقال في تدوينة عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إن العنف لا يمكن أن يستمر بأبشع صوره وكأنه عمل طبيعي وخبر عادي.
وأشار قرقاش إلى أن التوجه والدور العربي ضروري لينهي العنف والاقتتال عبر رؤية واقعية وبراغماتية. ودون ذلك سيستمر الصراع على سوريا الشقيقة.
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