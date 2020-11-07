صحيفة: مستشارون ناقشوا ترامب سراً حول احتمال الهزيمة

السبت 7 نوفمبر 2020

على الرغم من تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمواصلة المعارك القانونية، إلا أن صحيفة "واشنطن بوست" كشفت أن مستشاريه حثوه بشكل سري على الاستعداد للهزيمة الانتخابية أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن.



وتعهد الرئيس الأمريكي، بمواصلة معاركه القانونية مع اقتراب منافسه بايدن من تحقيق العدد الكافي من أصوات المجمع الانتخابي للفوز بالرئاسة.

وكشف شخصان قريبان من الإدارة الأمريكية للصحيفة العريقة أن المستشارين ناقشوا مع ترامب احتمال الهزيمة، وكيف ينبغي التعامل معها وفق سكاي نيوز.

وأوضح المقربون أن ترامب قد يقر بالهزيمة في نهاية المطاف، لكنه قد لا يقدم خطاب التنازل الرئاسي، الذي سيلتزم فيه بانتقال سلمي للسلطة.

وذكرت "واشنطن بوست" أن حملة ترامب "لم تناقش بعد خطاب التنازل"، موضحة أن الرئيس الأمريكي اعترف سرا لبعض مستشاريه أنه "يواجه معركة شاقة لكنه يجب الاستمرار في خوضها".

وما يزال ترامب يشكك في نزاهة الانتخابات، كما صعد مساعيه القانونية لوقف فرز الأصوات.

ويوم أمس، أكد ترامب حدوث مخالفات وتجاوزات في العملية الانتخابية، مشيرا إلى أنه سيفوز بانتخابات الرئاسة من دون أدنى شك "إذا احتسبت الأصوات القانونية".

ويملك بايدن حاليا 264 مقعدا في المجمع الانتخابي، ويحتاج إلى الفوز بواحدة من الولايات المتأرجحة حتى يرفع رصيده إلى 270 مقعدا ويصبح رئيسا للولايات المتحدة.

في المقابل، يملك ترامب 214 صوتا في المجمع الانتخابي، ويحتاج إلى 56 للوصول إلى 270 مقعدا.