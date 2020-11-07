شكرا لقرائتكم خبر عن وسائل إعلام أمريكية: بايدن رئيسا بعد فوزه بأصوات بنسلفانيا والان نبدء بالتفاصيل

قالت وسائل إعلام أمريكية أن جو بايدن سيصبح رئيسا بعد فوزه بأصوات بنسلفانيا، وأعلن مركز إديسون للأبحاث حصول بايدن على 49.6 بالمئة مقابل 49.1 بالمئة لترامب في ولاية بنسلفانيا الحاسمة بعد فرز 96 بالمئة من الأصوات.

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