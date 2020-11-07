شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر.. مقتل شخصين وإجلاء 15 آخرين في حرائق غابات والان نبدء بالتفاصيل

لقي شخصان مصرعهما في حرائق للغابات بمحافظة تيبازة غربي الجزائر العاصمة وأدت إلى إجلاء نحو 15 شخصا، تزامناً مع اندلاع عدة حرائق خلال 24 ساعة الماضية في مناطق أخرى من الجزائر .

وقالت المديرية العامة للحماية المدنية في بيان اليوم : إن الرجلين اللذين توفيا في تيبازة وجدا نفسيهما محاطين بالحرائق أثناء وجودهما في مزرعتهما ، مشيراً إلى أنه تم إجلاء 15 شخصا من ثلاث عائلات تعيش بالقرب من بؤر الحرائق.

وأضافت أن فرق رجال الإطفاء من الجزائر العاصمة هرعت لتقديم يد المساعدة لزملائهم في تيبازة حيث لا تزال الحرائق خارج السيطرة بسبب الرياح العاتية.

وحسب نفس المصدر، تم الإبلاغ عن عدة حرائق في 10 محافظات في شمال البلاد .

وتدخلت وحدات الحماية المدنية، حسب بيان، خلال 48 ساعة الأخيرة لإخماد 21 حريقا غابيا على المستوى الوطني .

وأوضح المصدر أن رجال الإطفاء تدخلوا لإخماد 21 حريقا غابيا على مستوى كل من محافظات وهران، وسيدي بلعباس، والشلف، وتيبازة، وبومرداس، وتيزي وزو وبجاية وتلمسان وقالمة وعنابة .