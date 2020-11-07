الإصابات تقترب من 50 مليونا عالميا.. واختراق طبي جديد

■ انخفاض نسبة إشغال العناية بمرضى كورونا فـي الكويت

■ الجزائر تغلق حدائق وتمنع الطاولات في المطاعم والمقاهي

■ الوفيات تتجاوز 234 ألفا فـي أميركا

■ الأرجنتين قد تحصل على 750 ألف جرعة من لقاح فايزر

■ أكبر عدد إصابات يومية فـي السويد

■ فرنسا تجري اختبارات سريعة فـي دور رعاية المسنين

■ ألمانيا تطالب مواطنيها باستخدام تطبيق كورونا

■ حزمة جديدة من المساعدات فـي إيطاليا

■ رقم قياسي للإصابات فـي إستونيا

■ أوسلو تغلق أماكن الترفيه

■ الصين تسجل 33 إصابة جديدة

جنيف ـ عواصم ـ وكالات:

أظهرت بيانات موقع وورلد ميترز أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد اقتربت من 50 مليونا. حيث بلغ عدد الإصابات بالفيروس المميت 49 مليونا و 613 ألفا و840 حالة حول العالم وذلك حتى اعداد الخبر. وقد أعلنت منظمة الصحة العالمية تسجيل رقم قياسي جديد بإصابات فيروس كورونا في يوم واحد. حيث سجلت 581 ألفا و679 حالة في مختلف أنحاء العالم خلال 24 ساعة. يأتي ذلك فيما تسمح رئات صناعية صغيرة نمت في المختبر من خلايا جذعية بالغة للعلماء بمراقبة كيف يصيب الفيروس الرئتين في اختراق طبي جديد. وقد وأنتج باحثون من جامعة ديوك وجامعة كامبريدج البريطانيتين رئات صناعية في دراستين مستقلتين ومنفصلتين لفحص انتشار فيروس كورونا. وتستنسخ نماذج “الرئة الحية” الأكياس الهوائية الصغيرة التي تمتص الأكسجين الذي نتنفسه، والمعروف أنه المكان الذي يحدث فيه أخطر تلف للرئة من الفيروس القاتل. وسيسمح الوصول إلى هذه النماذج باختبار انتشار فيروس كورونا، واختبار الأدوية المحتملة واكتساب فهم أفضل لأسباب معاناة بعض الأشخاص من المرض بشكل أسوأ من غيرهم. وفي كلتا الدراستين، تم تطوير نماذج الرئة الصغيرة ثلاثية الأبعاد من الخلايا الجذعية التي تعمل على إصلاح الأجزاء العميقة من الرئتين عندما يهاجم فيروس كورونا الخلايا السنخية.

خليجيا، كشفت مصادر صحية كويتية انخفاض نسبة إشغال أسرة العناية المركزة المخصصة لمرضى كورونا في المستشفيات منذ منتصف أكتوبر الماضي. وبحسب صحيفة “القبس” الكويتية قالت المصادر إن نسبة إشغال أسرّة الأجنحة المخصصة لمرضى كورونا انخفضت إلى 16% الشهر الماضي بعد أن بلغت 28% خلال سبتمبر الماضي. الى ذلك، أعلنت السلطات المعنية في الجزائر العاصمة، أنها أمرت بإغلاق ثلاث حدائق عمومية، وذلك ضمن إجراءات مكافحة تفشي فيروس كورونا، كما منعت السلطات الطاولات والكراسي في المقاهي ومحلات الوجبات السريعة.

وفي مصر، أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية تسجيل 224 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا لفيروس كورونا المستجد، فضلا عن 14 حالة وفاة جديدة.

دوليا، قالت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن إجمالي عدد الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وصل إلى 234264 حالة بعد أن أودى المرض بحياة 1135 آخرين. كما أظهرت بيانات حكومية أن بريطانيا سجلت 355 وفاة. من جهته، قال الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز إن بلاده قد تحصل على 750ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا من شركة فايزر الأميركية لصناعة الأدوية في ديسمبر في بارقة أمل في الوقت الذي تظهر فيه بوادر على تراجع حالات الإصابة في الأرجنتين بعد شهور من العزل الصحي. وفي السويد أظهرت بيانات السلطات الصحية تسجيل 4697 إصابة جديدة بالفيروس وذلك في أكبر عدد إصابات منذ ظهور الجائحة. وفي فرنسا، أعلن وزير الصحة أوليفييه فيران، عن إرسال 1.6 مليون اختبار سريع لفيروس “كورونا” المستجد، إلى دور رعاية المسنين في جميع أنحاء فرنسا من أجل اختبار المقيمين فيها، وذلك بالتزامن مع زيادة الوفيات من جديد نتيجة الموجة الثانية للوباء.

بدوره، دعا وزير الصحة الألماني ينس شبان المواطنين الألمان إلى الإبلاغ عن إصاباتهم بفيروس كورونا المستجد عبر تطبيق التحذير من كورونا. وقال شبان في مؤتمر عبر الإنترنت للجمعية السياسية المحلية للتحالف المسيحي، المنتمية إليه المسشارة أنجيلا ميركل، إنه لا يزال ضد جعل استخدام التطبيق إلزاميا، مضيفا أن المطورين يعملون على إجراء تحسينات على التطبيق، تضمن تحديث بياناته أكثر من مرة على مدار اليوم، مؤكدا ضرورة أن يكون التطبيق مشجعا للمستخدمين للإبلاغ عن الإصابات. من جهتها، أعلنت الحكومة الإيطالية جولة جديدة من إجراءات المساعدات للشركات والعمال المتضررين من التدابير الأخيرة لاحتواء فيروس كورونا. وجرى إجبار أربع مناطق إيطالية على الإغلاق وتم تطبيق قيود أخرى عبر إيطاليا بما في ذلك حظر تجوال ليلي. الى ذلك، أعلنت إستونيا عن تسجيل رقم قياسي بلغ 241 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا كان معظمها في العاصمة تالين والمناطق المحيطة بها. من جهتها، قالت سلطات العاصمة النرويجية أوسلو إنها ستغلق المسارح ودور السينما ومراكز اللياقة البدنية وأحواض السباحة وستحظر تقديم مشروبات كحولية في الحانات والمطاعم وذلك بهدف احتواء تفشي فيروس كورونا.

آسيويا قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين إن البر الرئيسي سجل 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا وأضافت اللجنة في بيان أن جميع الحالات الجديدة جاءت من الخارج.