واشنطن ـ د ب أ:

أصيب مارك ميدوز، كبير موظفي البيت الأبيض وأحد كبار مساعدي الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفيروس كورونا المستجد، ليصبح أحدث شخص في الدائرة الداخلية بالبيت الأبيض يصاب بالفيروس، حسبما أفادت شبكة “سي إن إن” وصحيفة نيويورك تايمز.

كانت هذه تفاصيل خبر إصابة كبير موظفي البيت الأبيض بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.