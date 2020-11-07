إغلاق المدارس والجامعات في الشمال السوري

دمشق ـ الخليج 365:

أعلنت مصادر صحية سورية في مدينة ادلب، إغلاق الجامعات العامة والخاصة، والمعاهد والمدارس ورياض الأطفال العامة والخاصة. لمدة أسبوع بسبب تفشي فيروس كورونا في المنطقة. كما تقرر إغلاق كافة الأسواق الأسبوعية وأسواق بيع الطيور والدراجات النارية. وأوضحت المصادر أن القرار سيتم تنفيذه ابتداءً من أمس السبت وحتى يوم الجمعة القادم، وهو قابل للتجديد حسب الظروف وشدة انتشار الوباء.

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