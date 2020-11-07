الاقتراع المؤقت.. تأخير غير متعمد لإعلان الفائز برئاسة أمريكا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - الاقتراع المؤقت هو بطاقات اقتراع خاصة مصممة لضمان حصول جميع الناخبين على فرصة للإدلاء بأصواتهم حتى لو كانت أهليتهم للتصويت غير مؤكدة.

فإذا ذهبت إلى مركز الاقتراع ووجدت مشكلة بسيطة في أوراق اعتماد صوتك، فمن المحتمل أن تحصل على فرصة لـ"اقتراع مؤقت"، وهي البطاقات التي يبدو أنها تلعب دورا حاسما في تأخر السباق الرئاسي هذا العام.



وتسير الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام ٢٠٢٠ على المسار الصحيح، حيث تظهر النتيجة بفارق ضئيل في عدد صغير من الولايات الحاسمة.

وتعد الأصوات المؤقتة من بين الأصوات الرئيسية التي يتم فرزها، وتعتبر هذه البطاقات جزءا محيرا من عملية التصويت، ويرجع ذلك جزئيا إلى أنه يتم التعامل معها بشكل مختلف من ولاية إلى أخرى.

وعادةً ما يواجه الأشخاص الذين يستخدمون الاقتراع المؤقت مشكلة أثناء التصويت بشكل شخصي، ولكن لا يزال يُسمح لهم بالإدلاء بصوتهم بشكل مؤقت، ومن أجل احتساب الصوت فإنه يتعين على مسؤولي الانتخابات تحديد فيما بعد ما إذا كان الشخص مؤهلا للتصويت بالفعل أو لا.

وعلى ذلك فإن الاقتراع المؤقت هو بطاقات اقتراع خاصة مصممة لضمان حصول جميع الناخبين على فرصة للإدلاء بأصواتهم حتى لو كانت أهليتهم للتصويت غير مؤكدة.

وقامت شبكة "إن.بي.سي نيوز" الإخبارية الأمريكية بتوضيح مجموعة من السيناريوهات التي قد يحتاج فيها الناخب إلى الاقتراع المؤقت، قائلة إنه قد يحتاج الناخب هذا النوع من التصويت في حال لم يكن قد تم تحديث بياناته إذا كان قد قام بتغيير اسمه، أو في حال نسى بطاقة هويته، أو إذا كان لديه مشكلة في الاقتراع الغيابي.

ووفقًا للمؤتمر الوطني للمجالس التشريعية، فإن الاقتراعات المؤقتة تكون مؤهلة بنسبة ٨٠٪ من الوقت، وعادةً ما يشكلون حوالي ١٪ من إجمالي الأصوات المدلى بها، ولكن يختلف هذا العدد من ولاية إلى أخرى.

ولكن يستغرق هذا العدد القليل من بطاقات الاقتراع وقتًا وجهدًا لفرزه، وذلك لأنه يجب على مسؤولي الانتخابات العمل على التحقق من أهلية بطاقات الاقتراع هذه، وفي هذا العام الذي تأخر فيه إعلان نتائج الانتخابات بسبب العدد التاريخي من الأصوات، فإنه يجب توقع أن يكون التعامل مع بطاقات الاقتراع المؤقتة عاملًا إضافيًا في التأخر في إعلان اسم الفائز.

فعلى سبيل المثال، في جورجيا حيث ستحدد آلاف الأصوات الفائز بالـ١٦ صوتًا في المجمع الانتخابي للولاية هذا العام، فإنه قد يحتاج الناخبون المؤقتون إلى إثبات أهلية بطاقات اقتراعهم من خلال تقديم بطاقات الهوية خلال ٣ أيام بعد الإدلاء بصوتهم.

ولليوم الرابع، تتواصل عملية فرز الأصوات لحسم اسم الساكن الجديد للبيت الأبيض والذي يتنافس للوصول إليه الرئيس الحالي والمرشح الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطي جو بايدن.

وبحسب مؤشرات غير نهائية، حقق المرشح الديمقراطي 264 صوتا بالمجمع الانتخابي، مقابل 214 لصالح ترامب، ما يعني أن الأول على بعد 6 أصوات فقط من حسم السباق لصالحه، حيث يكفي حصول أي من المرشحين على 270 صوتا من إجمالي 538.

