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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دونالد ترامب يغادر السبت البيت الأبيض للمرة الأولى منذ اليوم الانتخابي متوّجها إلى نادي الغولف والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 نوفمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
غادر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السبت البيت الأبيض للمرة الأولى منذ اليوم الانتخابي متوّجها إلى نادي الغولف الذي يملكه في ضواحي فرجينيا، فيما يتواصل فرز الأصوات وسط تقّدم خصمه جو بايدن في ولايات حاسمة.
وبعد كلمتين ألقاهما من البيت الأبيض في الأيام الأخيرة، غادر ترامب مقر الرئاسة إلى "نادي ترامب الوطني للغولف" في ولاية فرجينيا.
ويقف بايدن على قاب قوسين أو أدنى من الفوز بالرئاسة، ومن شأن فوزه بولاية بنسلفانيا حيث يتصدّر النتائج حاليا، أن يمنحه العدد الكافي من أصوات كبار الناخبين، وبالتالي فوزه بالانتخابات.
من جهته، أطلق ترامب تغريدة جاء فيها "أنا فزت بهذه الانتخابات، وبفارق كبير!"، سرعان ما أرفقتها إدارة المنصة بتحذير للمتابعين من عدم دقّتها.
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