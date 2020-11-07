السيسي يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أدلى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بصوته صباح السبت، في انتخابات مجلس النواب، مع بدء المرحلة الثانية من الاقتراع على نواب المجلس.



وكانت الجولة الأولى من المرحلة الثانية، من انتخابات مجلس النواب بدأت عند الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي في 13 محافظة مصرية.

والمحافظات هي: القاهرة، والمنوفية، والدقهلية، والغربية، وكفر شيخ، والشرقية، والقليوبية، ودمياط، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء.

وتوجه الناخبون إلى أكثر من 9400 مركز اقتراع في هذه المحافظات لاختيار مرشحيهم.

وتستمر عملية التصويت، التي تشمل 31 مليون ناخب، لمدة يومين.

وتجري انتخابات مجلس النواب المصري تحت إشراف قضائي كامل.