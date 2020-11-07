شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المطيري : الاصلاح لم يقبل بحكومة مناصفة مع الجنوب خدمة لإيران وتركيا وقطر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 نوفمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 فضحت الكاتبة والباحثة نورا المطيري، خطة حزب الإصلاح ذراع الإخوان المخترقة الشرعية باليمن، مشيرة إلى أنه لا يقبل بحكومة مناصفة مع الجنوب.

وقالت المطيري في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : "‏‏‏‏‏‏الجميع يعلم أن الإصلاح اليمني، ذراع الإخوان المسلمين، المتغلغل في الشرعية اليمنية، لا يقبل بحكومة مناصفة مع الجنوب، ولا يمكن لهذه الجماعة أن تتزحزح عن موقفها الرافض لاتفاق الرياض". وأَوضحت الكاتبة والباحثة أن ذلك "خدمة لإيران وتركيا وقطر".

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