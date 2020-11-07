شكرا لقرائتكم خبر محامي أوغلو: إردوغان لا يساوي أكثر من 5 قروش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رفعت المعارضة التركية دعوى قضائية ضد الرئيس رجب طيب إردوغان، طالبت خلالها بتعويض 10 قروش عن تجاوزاته والإهانات التي وجهها في خطابين منفصلين، مؤكدة أن الرئيس لا يساوي بالنسبة لهم أكثر من هذا المبلغ.

وأكد موقع (تركيا الآن) أن زعيم المعارضة رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو، رفع القضية بسبب الإهانات التي وجهها إليه إردوغان في خطابين الأسبوع الماضي، مطالبا بتعويض 5 قروش عن كل خطاب، وفقا لموقع (24) الإماراتي.

وأكد جال تشيليك محامي أوغلو رفع الدعوى القضائية، وقال «لماذا 5 قروش! هذه هي تعليمات الرئيس العام للحزب، يجب أن يكون هناك تعويض على حسب قيمة الرجل وشخصيته، بالنسبة لي قيمة إردوغان هي 5 قروش، لذا يجب رفع دعوى قضائية بـ 5 قروش فقط».

وتقدم تشيليك بطلب إلى محكمة أنقرة الابتدائية مع التماس من 10 صفحات ورفع دعوى قضائية قيمتها 10 قروش ضد إردوغان، كما قدم المحامي تشيليك أيضا محاضر خطب إردوغان وتسجيلات الفيديو إلى المحكمة كدليل على ذلك.

وقال إن الرئيس التركي اعتاد على إهانة زعيم المعارضة كمال كليتشدار أوغلو وتوجيه الشتائم والافتراءات الواضحة بحقه؛ وبذلك فقد حياده بلا شك على الرغم من كونه رئيسا للجمهورية وعلى مسافة واحدة من الجميع.

وهاجم إردوغان قبل أيام، رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض وزعيم المعارضة، كمال كليتشدار أوغلو، بسبب انتقاده حقيبة أمينة إردوغان الفرنسية، وقال له «لا تتحدث عن زوجتي»، وأضاف في كلمته أمام اجتماع الكتلة الحزبية بالبرلمان التركي «أدلى كليتشدار ببعض الكلمات عن زوجتي، إذا كان لديك ذرة من الشجاعة فتحدث عني ولا تتحدث عن زوجتي، أي نوع من السياسيين أنت، يا كمال؟».

وواصل هجومه قائلا «أنت رجل يفتقر إلى الذكاء، أقول لإخوتي المخلصين في حزب الشعب الجمهوري، اعرفوا هذا الرجل جيدا».

وانتقد إردوغان، في مؤتمر لحزب العدالة والتنمية، الخميس الماضي، بمدينة سامسون، تصريحات رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، بشأن زلزال إزمير، التي اتهم فيها الحكومة التركية بصرف أموال الضرائب التي تجمعها للزلازل في مجالات أخرى، وقال «كل كارثة تمر علينا هي درس، لكن لسوء الحظ يقول الشخص الذي هو على رأس المعارضة التركية (مرت 5 أيام ولم تتم إزالة الحطام) خلال زيارته هناك، لماذا تتحدث عن عمل لا تعرفه؟ اصمت».