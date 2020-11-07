شكرا لقرائتكم خبر عن وكيلة الشيوخ تدلى بصوتها بانتخابات النواب: الشعب يدرك أهمية هذا الاستحقاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدلت النائبة فيبى فوزى وكيلة مجلس الشيوخ بصوتها الانتخابى اليوم بلجنة مدرسة الشهيد محمد صالح على السماك بدائرة مدينة الإسماعيلية، حيث انطلقت فى التاسعة من صباح اليوم المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، وذلك فى 13 محافظة من بينها الإسماعيلية.

وخلال أدائها الاستحقاق الانتخابى، أكدت وكيلة مجلس الشيوخ أن الشعب المصرى بصفة عامة وأبناء الإسماعيلية بصفة خاصة، يدركون جيدا مغزى هذا الاستحقاق المهم والذى يؤسس لمجلس نيابى يمثلهم جميعا ويستهدف تحقيق ما يطمحون اليه من تنمية وتطوير فى كافة مناحى الحياة.

وقالت أن الضمانات التى تتوافر للانتخابات البرلمانية التى تجرى فى مصر حاليا تضمن تماما ألا يذهب الصوت الانتخابى الا لمن يختاره الناخب، وأنه يبقى عليه أن يحسن الاختيار من بين البدائل الكثيرة المطروحة أمامه لمرشحين من مختلف الأحزاب والقوى السياسية والمستقلين، كذلك من مختلف التخصصات والخبرات والتنوع فى التأهيل العلمى أو الوظيفى، داعية الجميع للحرص على اداء حقهم الانتخابى الذى هو الضمان الوحيد للمشاركة فى صنع القرار.

ووجهت فيبى فوزى الشكر لكل من ساهم فى تنظيم العملية الانتخابية لتخرج بهذا الشكل الحضارى، الذى أتاح كافة التسهيلات لكل عناصر العملية الانتخابية، من القضاة والاداريين والناخبين وغيرهم، لافتة إلى أن ذلك جاء حصادا للتنسيق بين الأجهزة المحلية والشرطة والقوات المسلحة ومديريتى الصحة والتعليم، وغيرهم، كما وجهت رسالة لأبناء الإسماعيلية للنزول والمشاركة بكثافة حتى يمكنهم اختيار من يثقون فى إخلاصه لمحافظتهم الغالية على مدار السنوات الخمس المقبلة، عمر مجلس النواب الجديد .

ويصوت الناخبون فى القاهرة لاختيار 62 نائبا، منهم 31 "قائمة" و31 "فردى" من بين 433 مرشحا "فرديا" بـ 19 دائرة، وتتوزع المقاعد الفردية، بواقع مقعد لدائرة الساحل ومقعد لدائرة روض الفرج وشبرا وبولاق أبو العلا، مقعدًان لـدائرة الزاوية الحمراء والشرابية، مقعد لـدائرة الزيتون والأميرية، مقعد لـ"حدائق القبة" و3 مقاعد لدائرة مدينة نصر ومصر الجديدة، مقعدان لدائرة "التجمع الخامس" التى تضم "النزهة – الشروق – بدر – التجمع الأول – التجمع الخامس – القطامية"، مقعدان لدائرة السلام، ومقعدان لـ"عين شمس" ومقعدان لـ"المطرية" ومقعدان لـ"المرج"، مقعد لدائرة الجمالية التى تضم "منشأة ناصر – الجمالية – باب الشعرية – الموسكي"، مقعد لدائرة عابدين التى تضم "الوايلى – الظاهر – الأزبكية – عابدين – قصر النيل"، مقعد لدائرة السيدة زينب والدرب الأحمر، ومقعد لدائرة الخليفة والمقطم ومقعد لـ"مصر القديمة"، 3 مقاعد لدائرة البساتين ودار السلام، ومقعد لـ"المعادي"، و3 مقاعد لدائرة حلوان التى تضم "المعصرة - حلوان - 15 مايو - التبين".

وتجرى انتخابات الجولة الأولى، من المرحلة الثانية بالداخل يومى 7 و8 نوفمبر، لتعلن النتيجة فى موعد أقصاه، 14 نوفمبر 2020، بـ 13 محافظة، هى القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

وفى الـ 13 محافظة، يصوت الناخبون فى 9468 لجنة فرعية، موزعة بين 72 دائرة انتخابية، يشرف عليها 12 ألف قاضٍ "أساسيا واحتياطيا"، لاختيار 142 نائبا من بين 284 مرشحا أساسيا "قائمة"، و141 نائبًا من بين 2085 مرشحا "فردى".

فى النظام الفردى يختار الناخبون 31 نائبًا من 19 دائرة بالقاهرة، و16 نائبًا من 6 دوائر بالقليوبية، و21 نائبًا من 8 دوائر بالشرقية، و21 نائبًا من 10 دوائر بالدقهلية، و10 نواب من 4 دوائر بكفر الشيخ، و14 نائبًا من 7 دوائر بالغربية، 11 نائبًا من 6 دوائر بالمنوفية، و5 نواب من 3 دوائر بالإسماعيلية، و4 نواب من دائرتان بدمياط، ونائبًان من دائرة واحدة بالسويس، ونائبًان من دائرتين ببورسعيد، ونائبًان من دائرتين بشمال سيناء، ونائبًان من دائرتين بجنوب سيناء.

وفى نظام القوائم، يحتار الناخبون 142 نائبا من أصل 284 مرشحا بقائمتى "الوطنية من أجل مصر"، و"أبناء مصر"، بواقع:

• 100 مقعد بالدائرة الأولى، "قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا" ومقرها مديرية أمن القاهرة، وتضم محافظات "القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ"

• 42مقعدًا بالدائرة الثالثة، "قطاع شرق الدلتا" ومقرها مدير أمن الشرقية، وتضم محافظات "الشرقية" ودمياط، بورسعيد، والإسماعيل والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء".

ويتكون مجلس النواب من 284 نائبًا يتم اختيارهم بنظام "القوائم المغلقة المطلقة"، و284 نائبًا يتم اختيارهم بنظام "الفردى" بإجمالى 568 نائبًا منتخبا، بينهم 142 امرأة وفقا لنسبة الـ 25% المخصصة لها، فيما يعين رئيس الجمهورية 28 نائبًا بينهم 7 نساء وفق نسبة الـ 5 % المقررة له قانونا ليصبح إجمالى عدد أعضاء مجلس النواب 596 عضوا.