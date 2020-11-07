مدير الأكاديمية الوطنية للتدريب تدلى بصوتها بالانتخابات فى مصر الجديدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدلت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم السبت، بصوتها الانتخابى ضمن المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020 بلجنة مدرسة الخلفاء بمصر الجديدة. وحثت "راغب "، خلال كلمتها عقب الإدلاء بصوتها فى انتخابات مجلس النواب، جميع المواطنين على المشاركة فى العملية الانتخابية لأنها واجب وطنى وحق دستورى لا يجب أن يتخلى عنه أى موطن مصري. كما أعربت المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب، عن فخرها بالتمثيل القوى للشباب تحت قبة البرلمان الذى يساهم فى خلق كوادر شبابية؛ وذلك باعتبارهم المحرك الرئيس الفعال لأى إصلاح أو تغيير فى المجتمع.

اليوم الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب (1)

اليوم الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب (2)

اليوم الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب (3)

اليوم الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب (4)

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