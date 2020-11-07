نقل أميرةٍ سعوديّة إلى المستشفى بعد سرقة مقتنياتٍ قيمتها 600 ألف يورو من شقّتها بباريس

نقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر فرنسي أن أميرة سعودية تعرضت شقتها الباريسية إلى السرقة.
وقدرت قيمة المسروقات بـ 600 ألف يورو. ونقلت الأميرة البالغة من العمر 47 عاما إلى المستشفى في حالة صدمة ولم يتمكن المحققون الفرنسيون من الإستماع إلى إفادتها.
وأوضح تقرير الوكالة أنه لم تطأ إحدى الأميرات السعوديات شقتها الباريسية الواسعة منذ منتصف أوت 2020 وعندما عادت يوم الخميس 05 نوفمبر، لم تجد حقائبها وساعاتها ومجوهراتها وفراءها الفاخرة التي تبلغ قيمتها الإجمالية ما لا يقل عن 600 ألف يورو.
وقال مصدر مطّلع على القضية لوكالة "فرانس برس" أمس إن الجناة دخلوا "دون إقتحام" هذه الشقة الواقعة في شارع جورج الخامس قرب جادة الشانزليزيه الشهيرة، مؤكدا معلومات أوردتها صحيفة "لو باريزيان".
ومن بين المسروقات حوالي 30 حقيبة "إيرميس" تقدر قيمتها بما يتراوح بين 10 آلاف و30 ألف يورو وساعة كارتييه ومجوهرات وفراء.
وأوضح المصدر أن "إجمالي الخسائر مازال قيد التقدير".
مونت كارلو الدولية / أ ف ب
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