بسبب كورونا.. بريطانيا تمنع دخول جميع القادمين من الدنمارك

حظرت بريطانيا اليوم السبت، إنها دخول الزائرين من الدنمارك مع تصاعد المخاوف من انتشار فيروس كورونا في مزارع المنك الدنماركية، وفقًا لـ "رويترز".
وأعلنت الدنمارك مجددا إجراءات صارمة للعزل العام وقررت إعدام كل حيوانات المنك على مستوى البلاد بعد أن اكتشفت السلطات سلالة متحورة من فيروس كورونا في تلك الحيوانات.
وكان رد فعل بريطانيا في البداية يوم الخميس هو إلزام جميع المسافرين القادمين منالدنمارك بعزل ذاتي عند الوصول، لكن الآن وبعد تلقي المزيد من المعلومات من مسؤولي الصحة الدنماركيين، حظرت تماما دخول الوافدين من الدنمارك واستثنت أعمال الشحن.
وقال وزير النقل البريطاني غرانت شابس، على "تويتر": "لن يسمح للزوار القادمين من الدنمارك بدخول المملكة المتحدة".
وأضاف "يأتي هذا القرار بالتحرك السريع بعد تسجيل السلطات الصحية في
وقالت وزارة النقل البريطانية إن جميع المسافرين غير البريطانيين، أو المسافرين المقيمين الذين كانوا في الدنمارك أو عبروا منها خلال الأربعة عشر يوما الماضية، سيتم منعهم من دخول بريطانيا، مشيرة إلى أنه ستتم مراجعة قرار الحظر بعد أسبوع.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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