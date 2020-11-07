فلسطين تُسجل 431 إصابة جديدة بكورونا

قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، إن عدد الإصابات الجديدة بكورونا قد بلغ 431 إصابة، 250 منهم في قطاع غزة، بالإضافة إلى وفاة واحدة، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.
وأوضحت الوزيرة أن 34 مصابا يتلقون العلاج "في غرف العناية المكثفة، بينهم 7 علىأجهزة التنفس الاصطناعي".
وبلغ عدد الإصابات بوباء كورونا في فلسطين منذ بداية تفشيه في شهر مارس الماضي 69612 إصابة، حسب معطيات وزارة الصحة الفلسطينية، تعافى منها61471، فيما توفي 586 مصابا.
وتظهر قاعدة بيانات وزارة الصحة
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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