أعلنت وزارة الصحة العراقية ، اليوم السبت ، أنه تم تسجيل 2880 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.
أنه تم تسجيل 39 حالة وفاة جراء الفيروس ، فضلا عن تسجيل 2660 حالة شفاء ، وبذلك يرتفع إجمالي حالات الإصابة منذ ظهور الفيروس إلى
وأضافت الوزارة ـ في بيان لها أوردته قناة ( السومرية نيوز) العراقية ـ
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر العراق يُسجل 2880 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.