العراق يُسجل 2880 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة العراقية ، اليوم السبت ، أنه تم تسجيل 2880 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأضافت الوزارة ـ في بيان لها أوردته قناة ( السومرية نيوز) العراقية ـ

أنه تم تسجيل 39 حالة وفاة جراء الفيروس ، فضلا عن تسجيل 2660 حالة شفاء ، وبذلك يرتفع إجمالي حالات الإصابة منذ ظهور الفيروس إلى496019 إصابة ، وإجمالي حالات الشفاء من كورونا بلغت 425926 .

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.