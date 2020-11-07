فرضت قوات الشرطة النمساوية طوقا أمنيا في محطة (فيينا لايزينج) للقطارات، اليوم /السبت/، بعد العثور على حقيبة يشتبه في احتوائها على متفجرات، مما تسبب في ارتباك حركة القطارات واستدعاء تعزيزات أمنية مكثفة من رجال الشرطة.
وصرحت مصادر أمنية بأن قوات الأمن عثرت على حقيبة متروكة في أحد أروقة المحطة، ولم يستدل على صاحبها، فزادت الشكوك في احتوائها على متفجرات، موضحة أنه تم تكثيف الإجراءات الأمنية بالمحطة
ويُذكر أن شرطة العاصمة النمساوية فيينا في حالة استنفار أمني منذ ألأسبوع الماضي لتأمين المرافق الحيوية، بسبب الهجوم الإرهابي الذي نفذته مجموعة مسلحة، وشمل 6 مواقع مختلفة قرب أكبر كنيس في المدينة.
كانت هذه تفاصيل خبر استنفار أمني في محطة قطار رئيسية بفيينا بعد العثور على حقيبة مشبوهة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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