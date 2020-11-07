السعودية تُسجل 407 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، تسجيل 407 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"؛ ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 350229 حالة، من بينها 7738 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، منها 758 حالة في وضع حرج.



وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته

وكالة الأنباء السعودية (واس) - أن حالات الإصابة المسجلة منها 39% إناث، و61% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 11% والبالغين 85%، وكبار السن 4%.



وأشارت إلى أن عدد الوفيات بلغ 5525 حالة،

بعد تسجيل 19 حالة وفاة جديدة.. مضيفة أنه تم تسجيل 433 حالة تعاف جديدة؛ ليصل عدد المتعافين إلى 336966 حالة.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.